Левашов о российских вратарях: «Ребята из областной лиги не хуже большинства голкиперов РПЛ»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Sports.ru Арсенал Тула Гильерме Михаил Левашов Андрей Лунев Егор Шамов Футбол

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился мнением об уровне вратарей в России.

– У вас есть ответ, откуда в России столько сильных голкиперов?

– Безусловно – сильная вратарская школа. Посмотрите, ведь сейчас в РПЛ нет ни одного голкипера-иностранца. Гильерме тоже можно считать своим.

С другой стороны, у меня есть свой взгляд на эту тему. Я выступал и во второй, и в третьей лигах. И нельзя сказать, что команды, в которых играл, были на первых ролях. И вдруг сейчас работаю в РПЛ. Могло это произойти по щучьему велению? Конечно, нет.

Давайте вспомним Лунева, который дорос до «Зенита» также уже в зрелом возрасте. Егор Шамов тренировался с нами около полутора лет. В этом сезоне вышел и хорошо себя проявил.

Сейчас помогаю тренироваться ребятам из областной лиги. Смотрю на них и понимаю, что они ничем не хуже меня или большинства других голкиперов РПЛ. Просто кому-то больше повезло. Веду к тому, что большинство вратарей с хорошими данными и нормальным психологическим состоянием смогли бы заиграть в РПЛ.

Полевые игроки отличаются скоростью, мышлением, тактической выучкой. Нам же нужно просто отбивать мячи. Не говорю, что это легко, просто считаю, что многие смогли бы с этим справиться на хорошем уровне. Это мое искреннее убеждение, – сказал Левашов.

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья