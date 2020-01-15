Форум Sport Connect в Сочи 26-27 марта: спикеры от 433, «Тоттенхэма», «Реала Сосьедад», «Тинькофф Банка» и TikTok

Привет!

Наши друзья из проекта Sport Connect (организован Группой Интеррос) проводят уже пятый форум о спортивном маркетинге и менеджменте. Он пройдет в Сочи 26-27 марта, регистрация бесплатная, достаточно ввести имя, место работы и контактные данные на сайте.

Если вам интересен спортивный маркетинг, если вы в нем работаете или стремитесь работать – рекомендуем подать заявку. В этом году на форуме выступят:

• 433 – вероятно, главное футбольное медиа современности (26 млн подписчиков только во флагманском инстаграме, всего в семействе – около 10 аккаунтов на разные темы)

• Хуан Ираола, директор по диджитал-трансформации «Реал Сосьедада» – клуба из города с населением менее 200 тысяч человек, который недавно организовал альянс 11 команд с разных континентов, которые вместе развивают различные технологии, продают общую аудиторию глобальным спонсорам и готовы посотрудничать с представителями Тинькофф РПЛ.

• Руководитель направления «Спорт» «Тинькофф Банка» расскажет о контракте с РПЛ и работе со спортивной аудиторией.

• Роман Дубов, директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе, расскажет о подходах к спорту у нас и в Западной Европе.

• Директор по продажам TikTok в России Степан Слюсарев расскажет о росте и коммерциализации соцсети, где очень много времени проводят подростки и куда зашли уже многие спортивные бренды – от «Зенита», РПЛ и Sports.ru до «Оренбурга» и «Барселоны».

• Будет целый хоккейный день: поговорим и про революцию координатных данных в КХЛ (умные шайбы и чипы на форме), и про революцию дизайна (Михаил Антипин из студии Quberten), и про живой маркетинг с человеческим лицом («Ак Барс» и «Авангард»).

Модераторы форума: Юрий Дудь, Дмитрий Шнякин, Денис Казанский.

Регистрация – тут.