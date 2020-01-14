Sports.ru и Betting Insider открывают вакансию контент-менеджера международных футбольных проектов

Sports.ru & Tribuna.com — спортивное digital-издательство. Мы делаем медиа, сервисы и сообщества для любителей спорта во всем мире.
Сейчас мы открываем вакансию контент-менеджера – человека, который поможет в развитии наших англоязычных продуктов и сервисов, связанных со ставками на спорт.
Betting Insider — наше ключевое подразделение. Это социальная сеть для любителей ставок, точно так же не ограниченная русскоязычными странами, где пользователи смогут не только обмениваться мнениями, но и продавать свои прогнозы.
Что предстоит делать:
- Контент-маркетинг англоязычной версии Betting Insider.
- Ведение и продвижение соцсетей Betting Insider на английском языке.
- Построение комьюнити (практически) с нуля.
Что мы хотим от вас:
- Знание английского на уровне (B2-C1), необходимом для понимания материалов о спорте и беттинге; понимает, как создавать контент для международной аудитории наших продуктов;
- Активность, грамотность, понимание принципов работы социальных сетей: отбор вирусного контента, создание картинок и хлестких подводок к постам;
- Разбираться в базовых ставочных терминах и способен объяснить международной аудитории разницу между «тоталом» и «форой»;
- Готовность работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;
- Готовность выполнить небольшое тестовое задание.
Что мы можем вам дать:
- Комфортные условия работы: новый стильный офис в центре Москвы, “белую” заработную плату, бесплатную медстраховку, гибкий график работы с возможностью иногда делать это удаленно, корпоративную скидку в спорт-зал и на занятия английским языком, финансовую помощь при переезде из другого города.
- Возможности для профессионального развития: опытных коллег, готовых заниматься вашим ростом, сложные задачи, новые технологии, помощь с выступлениями и профильным образованием.
- Лучший коллектив c лучшей атмосферой в вашей карьере.
Свое резюме присылайте на editorial@betting.team с темой письма «Контент-менеджер международных футбольных проектов».