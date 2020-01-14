Ракитич согласовал контракт с «Атлетико» (Marca)

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич по окончании сезона может перейти в «Атлетико».
31-летний хорват уже договорился о контракте с мадридским клубом.
По данным Marca, 20 февраля Ракитич встречался с агентами, представляющими интересы «Атлетико».
Приоритет хавбека – остаться в Ла Лиге, а его семья уже рассматривала вариант с покупкой недвижимости в Боадилье-дель-Монте, пригороде Мадрида.
Теперь «Атлетико» нужно договориться о сумме трансфера с каталонцами.
Соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до июня 2021 года. Статистику игрока можно найти здесь.