Ракитич согласовал контракт с «Атлетико» (Marca)

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Иван Ракитич Футбол

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич по окончании сезона может перейти в «Атлетико».

31-летний хорват уже договорился о контракте с мадридским клубом.

По данным Marca, 20 февраля Ракитич встречался с агентами, представляющими интересы «Атлетико».

Приоритет хавбека – остаться в Ла Лиге, а его семья уже рассматривала вариант с покупкой недвижимости в Боадилье-дель-Монте, пригороде Мадрида.

Теперь «Атлетико» нужно договориться о сумме трансфера с каталонцами.

Соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до июня 2021 года. Статистику игрока можно найти здесь.

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