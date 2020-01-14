Джо Гомес о 2-м месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Это разожгло в нас огонь, а не ударило по яйцам»

Защитник Джо Гомес высказался о командном настрое.

«У нас молодая команда, игроки которой не выигрывали много трофеев. Это помогает.

Есть лишь одно исключение – , бравший Премьер-лигу. Так что наш голод не исчезнет.

Что касается нашего результата в прошлом сезоне АПЛ, если бы это случилось несколько раз, возможно, люди задумались бы об уходе из команды и решили, что мы не добьемся успеха. Но, скорее всего, это разожгло в нас огонь, а не ударило по яйцам.

Сейчас я наслаждаюсь моментом. Но я жажду большего. Знаю, что не могу останавливаться. То же самое у всей команды. Сейчас голод больше, чем когда-либо. Поэтому я не могу довольствоваться хорошо сыгранным матчем», – сказал Гомес.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял 2-е место с 97 очками, отстав лишь на одно очко от «Манчестер Сити».