Японских фанатов вывели со стадиона «Лейпцига» из-за подозрений на коронавирус. Клуб принес извинения

«РБ Лейпциг» принес извинения группе японских болельщиков, которых попросили покинуть стадион «Ред Булл Арена Лейпциг» во время матча Бундеслиги против «Байера» (1:1).

Порядка 20 человек были выведены со стадиона в связи с опасениями, что они заражены коронавирусом.

«Служба охраны была проинструктирована тщательно проверять определенные группы людей при допуске на стадион в связи с возможными рисками.

К сожалению, в данном случае из-за ряда неопределенностей вокруг сложившейся ситуации, которые сказались и на нас, с нашей стороны была допущена ошибка по отношению к нашим гостям из Японии.

Мы хотим принести свои извинения за эту ошибку. Мы уже предпринимаем попытки связаться с этими болельщиками, чтобы пригласить их на следующую домашнюю игру и предоставить компенсацию за данный инцидент.

Что касается контроля распространения коронавируса – мы продолжим тщательную работу на ежедневной основе совместно с властями, чтобы найти наилучшее решение для наших гостей», – говорится в заявлении клуба.

Позже «Лейпциг» опубликовал еще одно сообщение.

«Хотим проинформировать, что мы встретились с людьми, затронутыми данным инцидентом, и пригласили их на стадион. Также им вновь были принесены извинения.

Мы также хотим в этой ситуации рассказать о ценностях нашего клуба. Мы выступаем за толерантность, интеграцию и благосклонное отношение, а также против расизма и любой дискриминации.

В нашей команде собраны игроки из 14 разных стран, представляющие различные культуры, и мы гордимся этим.

В данном инциденте, который стал следствием высокой озабоченности острой проблемой коронавируса, меры, принятые нашей охранной службой, были ошибочными, и мы это признаем», – сообщает твиттер «Лейпцига».