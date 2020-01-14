Пеп о тату с «Уэмбли» из-за 8 титулов на арене: «Мое тело не примет этого. Я недостаточно силен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сказал, что не сделает татуировку с «Уэмбли», несмотря на то, что стадион является для него удачным.

– Мне кажется, что вы играли на «Уэмбли» 10 раз. 8 побед в качестве главного тренера «Манчестер Сити», «Барселоны» и в качестве игрока...

– Да, за исключением полуфинала [Кубка Англии] против Арсена Венгера и его «Арсенала» в мой первой сезон в «Сити».

Старый «Уэмбли» или новый «Уэмбли», я люблю этот стадион. Он мне нравится. Вы можете пригласить меня на него, когда хотите. Если вы хотите, я буду здесь.

– Теперь вы должны сделать татуировку с «Уэмбли»...

– (ухмыляется) Мое тело не примет это. Я недостаточно силен (смеется), – сказал Гвардиола.

На «Уэмбли» Гвардиола выиграл Лигу чемпионов в качестве главного тренера «Барселоны», а также Кубок европейских чемпионов, играя за каталонский клуб.

Во главе «Манчестер Сити» Гвардиола трижды выиграл Кубок английской лиги, дважды – Суперкубок Англии и один раз – Кубок Англии.