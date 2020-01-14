Альба, Месси, Гризманн и Брэйтуэйт – в заявке «Барселоны» на матч с «Реалом»

«Барселона» огласила заявку из 18 игроков на матч 26-го тура чемпионата Испании против «Реала».
В состав каталонской команды вернулся защитник Жорди Альба, пропустивший две последние игры из-за травмы приводящей мышцы правой ноги.
Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, Нето, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Артур, Лионель Месси, Клеман Лангле, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Мартин Брэйтуэйт, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Алекс Кольядо, Анссумане Фати.
Матч «Реал» – «Барселона» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье, 1 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.