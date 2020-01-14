Альба, Месси, Гризманн и Брэйтуэйт – в заявке «Барселоны» на матч с «Реалом»

огласила заявку из 18 игроков на матч 26-го тура чемпионата Испании против .

В состав каталонской команды вернулся защитник , пропустивший две последние игры из-за травмы приводящей мышцы правой ноги.

Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, Нето, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Артур, , Клеман Лангле, Антуан Гризманн, Жорди Альба, , Френки де Йонг, Артуро Видаль, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Алекс Кольядо, Анссумане Фати.

Матч «Реал» – «Барселона» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье, 1 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.