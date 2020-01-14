Рамос о класико: «Это не рядовой матч. Между нами и «Барсой» 2 очка, игра может стать решающей»

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча 26-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

«Это не рядовой матч. Хоть и разыгрываются стандартные три очка, как и в любой другой игре, класико – это матч, который не похож на другие.

Обыграть «Барселону» – это всегда большая радость. Кроме того, это обычно положительно влияет на настроение команды. И мы, и «Барса» хорошо знаем об этом. Нужно сделать все лучшим образом и превратить это в стимул, который будет толкать нас к победе.

С самого начала недели все ощущается иначе. Это создает большое волнение в СМИ, и это также делает этот матч особенным для лиги и игроков. Сложно выразить эти чувства.

Команды разделяют всего два очка, поэтому игра может стать решающей. Хотя предстоит сыграть еще много матчей, и все может произойти.

Для нас будет очень важно добиться этой победы на домашнем стадионе, рядом со своими фанатами. Это станет дополнительным стимулом и принесет еще большее удовлетворение в случае победы. С болельщиками мы сильнее. Надеюсь, мы сможем выиграть дома и возглавить таблицу», – сказал Рамос.

«Реал» примет «Барселону» 1 марта. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.