Де Брюйне о своем кумире: «Оуэн. Он всегда был моим номером один»

Теги Майкл Оуэн Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал, что его кумиром был экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн.

– У вас был кумир, когда вы были подростком?

Майкл Оуэн. Он был моим любимым игроком. Оуэн всегда был моим номером один. Он взял все трофеи, которые только мог, кроме победы в чемпионшипе. Он даже получил «Золотой мяч».

Я тоже хочу выиграть все трофеи с «Манчестер Сити». Чувствую себя очень комфортно здесь.

– Вы всегда производите впечатление человека, который не сомневается в себе. Это так?

– Да. В конце концов, никогда нельзя забывать, что футбол – это игра, и он остается игрой, даже если это моя работа. Люди могут говорить все что хотят: я живу в мире с самим собой и считаю, что самое главное – это развиваться.

Если ты проводишь 60 или 70 матчей за год, то не можешь постоянно играть хорошо. Это просто невозможно. Мы не машины, – сказал де Брюйне.

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