Агент Бензема сообщил, что игрок продлил контракт с «Реалом» до 2022 года

Агент форварда Карима Бензема Карим Джазири сообщил, что игрок продлил контракт с клубом до 2022 года.

«Карим недавно продлил контракт до 2022 года, это официально. У них идеальная гармония с «Реалом», все эти годы у него все было здорово, однако он всегда говорил, что в его сердце.

«Лион» всегда оставался его командой с момента ухода», – рассказал Джазири.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года после перехода из «Лиона». В общей сложности он провел за мадридский клуб 498 матчей и забил 240 мячей.