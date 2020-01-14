Агент Бензема сообщил, что игрок продлил контракт с «Реалом» до 2022 года

Агент форварда «Реала» Карима Бензема Карим Джазири сообщил, что игрок продлил контракт с клубом до 2022 года.
«Карим недавно продлил контракт до 2022 года, это официально. У них идеальная гармония с «Реалом», все эти годы у него все было здорово, однако он всегда говорил, что «Лион» в его сердце.
«Лион» всегда оставался его командой с момента ухода», – рассказал Джазири.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года после перехода из «Лиона». В общей сложности он провел за мадридский клуб 498 матчей и забил 240 мячей.