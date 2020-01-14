Принц Саудовской Аравии потерял интерес к «Ньюкаслу» и попробует купить «МЮ» (Shields Gazette)

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

Инвесторы из Саудовской Аравии потеряли интерес к приобретению «Ньюкасла».

В прошлом месяце появилась информация, что в покупке клуба АПЛ заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

По данным Shields Gazette, интерес к сделке был утерян после того, как информация об этом попала в СМИ.

Теперь же саудовские инвесторы хотят попробовать приобрести «Манчестер Юнайтед», посчитав, что лучше вложить деньги в «драгоценный камень короны АПЛ, а не в претендующий на вылет клуб», пишет Gazette со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Ранее стало известно, что семья Глейзеров, владеющая «МЮ», установит цену в 2,4 миллиарда фунтов за клуб.

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