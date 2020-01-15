Ригони о Раньери: «Не понял, как он выиграл АПЛ, которая в 10 раз сложнее Серии А. В «Сампдории» мы все время защищались»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о работе под руководством Клаудио Раньери в «Сампдории».

— Как вас встретили в «Сампдории»?

— Отлично! Я почувствовал, что меня там ждали. И первые матчи с тренером ди Франческо получились хорошими. Собственно, он меня и приглашал. Поэтому поначалу играл абсолютно во всех матчах. Но когда пришел Раньери, обстановка несколько поменялась — и отношение стало другим. В итоге потерял место в составе и вообще перестал играть. Причем, как мне кажется, не совсем по футбольным причинам.

— Что-то не устроило в вас Раньери?

— Знаете, мне кажется, дело не совсем в тренерском решении. В моем договоре аренды был пункт — если играю определенное количество матчей, клуб автоматически меня выкупает. И вот после прихода Раньери начались какие-то странные вещи.

Не исключаю, в «Сампдории» поняли, что у клуба нет сейчас финансовых возможностей, чтобы меня приобрести. К тому же Раньери проповедует более оборонительный стиль игры. И в моем присутствии при нем уже не было никакого смысла. То есть «Сампдории» пришлось бы тратить деньги на футболиста, который не очень подходит под стиль Раньери.

— С вами он разговаривал на эту тему?

— Раньери поговорил со мной, как только пришел. Сказал, что верит в меня, в мои способности. Объяснил, что хочет видеть в моем исполнении. В своем первом же матче с «Ромой» на выезде поставил в стартовый состав. Да, все закончилось ничьей 0:0, но команда играла хорошо, так, как он хотел. Однако после этого я не сыграл больше за «Сампдорию» ни одной минуты. Поэтому и говорю — есть подозрение, что дело тут не только в Раньери.

— Поработав с ним, вы поняли, как относительно недавно ему удалось сенсационно выиграть АПЛ с ?

— Если честно, понимания, как ему это удалось, не появилось. Я не знаю, как он тренировал в Англии. Очевидно, это были разные подходы — по сравнению с теми, что он практиковал в Италии. Но если брать то, как занимались и играли мы в «Сампдории», это были какие-то базовые вещи. Обычные. Тактика — оборонительная. По ходу игр все время защищались. По минимуму владели мячом. Использовали дальние забросы.

Чтобы выиграть чемпионат Англии, который в 10 раз сложнее Серии А, этого явно недостаточно. Но тем не менее принизить победу Раньери с «Лестером» в АПЛ, его заслугу в этом невозможно. Он это сделал! – сказал Ригони.