Юрген Клопп: «Приятно, что «Ливерпуль» называют лучшей командой мира. Но я не очень понимаю это»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему того, что его команду называют лучшей в мире.

«Эта история с «лучшей командой мира»... Я не очень понимаю это. Приятно, когда люди так говорят. Очевидно, что это лучше, чем когда команду называют худшей в мире.

Обычно если говорят о «лучшей команде мира», в голову приходят «Реал» несколько лет назад, «Барселона» несколько лет назад, «Ман Сити» двух предыдущих сезонов и все такое.

Та команда, что у нас есть, – это про отношение к делу в стиле «вперед, вперед и вперед» в сочетании с действительно хорошими игроками. Но я думаю, что «Ливерпуль» – это одна из топ-топ-топ-топ-команд мира», – сказал Клопп.