Сульшер о двух сухих победах в АПЛ: «Хотим продолжать в том же духе»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Уотфорд премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги победы над «Уотфордом» (3:0) в 27-м туре АПЛ.

«Очень хорошая победа. Две хороших победы, два матча на ноль (в прошлом туре «МЮ» обыграл «Челси» (2:0) – Sports.ru), голы, которые хочется отметить. Теперь мы хотим продолжать в том же духе.

Первый тайм начался с того, что мы подарили сопернику несколько хороших возможностей. Но постепенно мы стали создавать все больше и больше моментов.

Бруну Фернандеш быстрее, чем он выглядит. Очень воодушевлен тем, что он играет у нас. Он придал всем импульс и намерен управлять игрой команды», – сказал Сульшер.

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