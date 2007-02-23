Сульшер о двух сухих победах в АПЛ: «Хотим продолжать в том же духе»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги победы над «Уотфордом» (3:0) в 27-м туре АПЛ.

«Очень хорошая победа. Две хороших победы, два матча на ноль (в прошлом туре «МЮ» обыграл «Челси» (2:0) – Sports.ru), голы, которые хочется отметить. Теперь мы хотим продолжать в том же духе.

Первый тайм начался с того, что мы подарили сопернику несколько хороших возможностей. Но постепенно мы стали создавать все больше и больше моментов.

быстрее, чем он выглядит. Очень воодушевлен тем, что он играет у нас. Он придал всем импульс и намерен управлять игрой команды», – сказал Сульшер.