Футболист-любитель заболел коронавирусом в Италии, перенесено 40 матчей

38-летний футболист «Кодоньо», любительского клуба из Ломбардии, стал первым человеком в этом регионе, заболевшим коронавирусом.

Сейчас он находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Люди из его окружения также демонстрируют симптомы болезни.

В результате 40 любительских матчей в Италии были перенесены. Пока ситуация не коснулась профессионального итальянского футбола.

Сообщается, что «Пьяченца» из Серии С в целях предосторожности отменила занятия в академии, поскольку многие воспитанники приезжают на занятия из Кодоньо.

На данный момент в мире зафиксировано 76 769 случаев заболевания (из них в Китае – 75 569). От коронавируса умерли 2360 человек.