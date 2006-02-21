5 немецких клубов выиграли на неделе в плей-офф еврокубков впервые за 27 лет

В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы все три немецких клуба одержали победы.

«Айнтрахт» из Франкфурта разгромил «Ред Булл» (4:1), «Вольфсбург» обыграл «Мальме» (2:1), а – «Порту» (2:1).

Во вторник и среду в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская победила «ПСЖ» (2:1), а «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» (1:0).

Таким образом, пять немецких клубов выиграли матчи в плей-офф еврокубков на одной неделе впервые с 1993 года.

«Бавария» первую игру 1/8 финала ЛЧ против «Челси» проведет 25 февраля.