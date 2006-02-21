5 немецких клубов выиграли на неделе в плей-офф еврокубков впервые за 27 лет

Теги Боруссия Дортмунд Байер Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА РБ Лейпциг Футбол

В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы все три немецких клуба одержали победы.

«Айнтрахт» из Франкфурта разгромил «Ред Булл» (4:1), «Вольфсбург» обыграл «Мальме» (2:1), а «Байер» – «Порту» (2:1).

Во вторник и среду в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» победила «ПСЖ» (2:1), а «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» (1:0).

Таким образом, пять немецких клубов выиграли матчи в плей-офф еврокубков на одной неделе впервые с 1993 года.

«Бавария» первую игру 1/8 финала ЛЧ против «Челси» проведет 25 февраля.

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья