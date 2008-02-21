Сульшер после 1:1 с «Брюгге»: «Матч прошел в непростых условиях. «МЮ» может играть лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Брюгге» (1:1) в первом матче 1/16 финала .

«Это была игра в непростых условиях. Почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро.

Удалось забить на выезде. Хороший гол с индивидуальной точки зрения. Мы упорно работали, чтобы выиграть мяч и закончить атаку.

Довольны, но знаем, что можем играть лучше», – сказал Сульшер.

Голы в матче «Брюгге» и «МЮ» – комедия. Ромеро зачем-то убежал из ворот, а бельгийцы нелепо вбросили аут с чужой половины