Сульшер после 1:1 с «Брюгге»: «Матч прошел в непростых условиях. «МЮ» может играть лучше»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Брюгге Лига Европы УЕФА Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Брюгге» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это была игра в непростых условиях. Почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро. 

Удалось забить на выезде. Хороший гол с индивидуальной точки зрения. Мы упорно работали, чтобы выиграть мяч и закончить атаку.

Довольны, но знаем, что можем играть лучше», – сказал Сульшер.

Голы в матче «Брюгге» и «МЮ» – комедия. Ромеро зачем-то убежал из ворот, а бельгийцы нелепо вбросили аут с чужой половины

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