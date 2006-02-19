Президент «Атлетико»: «Энфилд» – потрясающий стадион, но старый»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо после победы над (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о стадионе английского клуба .

«Энфилд» – потрясающий стадион, но старый. Если ему предстоит техническая проверка, он ее не пройдет.

Что касается «Ванда Метрополитано», то у нас один из лучших стадионов Европы, который полностью заполняется болельщиками.

С «Ливерпулем» было великолепное шоу, к которому добавился результат, так что все остались довольны.

Я всегда сплю спокойно, проблема футбола в том, что иногда ты побеждаешь, а иногда – нет.

Неделю назад считали, что у нас нет шансов, а теперь мы живее всех живых. Мы обыграли лучшую команду мира, которая не знала поражений в 30 матчах», – сказал Сересо.