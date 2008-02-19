Тонни Вильена: «РПЛ сильнее Голландии по уровню, здесь тяжелее»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена рассказал о впечатлениях от выступления за российский клуб.

— Правда, что с за вас боролся «Спартак»?

— Знаю только, что об этом писали медиа. Лично ко мне оттуда не обращались. То же самое могу сказать о клубах из других стран: только слухи.

Напрямую со мной связался один «Краснодар». Я ответил, что не против перехода. Детали с агентом обсуждал мой отец, пока у меня затянулся отпуск после финала Лиги наций. Финального решения — да или нет — я ждал в Кюрасао. Через пару дней папа подтвердил: «Договорились».

— Понравилось ваше объяснение трансфера в «Краснодар»: «Иду не по проторенной дороге, а куда подсказывают чувства». Не пожалели?

— По-моему, я все сделал правильно. Это лучшее, что я мог сделать. А за эти полгода я как раз адаптировался в «Краснодаре» и больше узнал о русском футболе. Выхожу на позиции шестого номера и восьмерки, бокс-ту-бокс — обе позиции меня устраивают, никаких проблем. Счастлив в «Краснодаре».

— Чем российский чемпионат лучше голландского?

— Он сильнее по уровню, здесь тяжелее. В Голландии тоже непросто, но там каждая команда хочет играть в [атакующий] футбол, а в России — от силы четыре-пять. Остальные играют закрыто, компактно, хотя если ты хорош, вскроешь и их.

«Уфе» и «Ростову» мы проигрывали с разницей в два мяча, но потом объединились и вернулись в игру. Чем мне и нравится «Краснодар» — мы тоже можем играть длинными забросами, забить один и отсиживаться, но нам этого мало, – сказал Вильена.