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    Дзюба об ассоциации с Карпиным: «Неприязнь»

    Теги Зенит Ростов Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал свои ассоциации с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, а также со Станиславом Черчесовым, который возглавляет сборную России.

    О Карпине

    «Неприязнь».

    О Черчесове

    «С чемпионата мира и по сегодняшний день — огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек.

    Его трансформация… Восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвел впечатление. Именно личностно», – сказал Дзюба.

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