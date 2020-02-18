Дзюба об ассоциации с Карпиным: «Неприязнь»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал свои ассоциации с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, а также со Станиславом Черчесовым, который возглавляет сборную России.

О Карпине

«Неприязнь».

О Черчесове

«С чемпионата мира и по сегодняшний день — огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек.

Его трансформация… Восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвел впечатление. Именно личностно», – сказал Дзюба.