Дзюба об ассоциации с Карпиным: «Неприязнь»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал свои ассоциации с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, а также со Станиславом Черчесовым, который возглавляет сборную России.
О Карпине
«Неприязнь».
О Черчесове
«С чемпионата мира и по сегодняшний день — огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек.
Его трансформация… Восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвел впечатление. Именно личностно», – сказал Дзюба.