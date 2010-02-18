Марио Фернандес: «ЦСКА уже отыгрывал отставание в 11 очков и становился чемпионом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил шансы догнать в таблице РПЛ.

«Наша цель всегда одна – первое место. Разумеется, знаем, что «Зенит» опережает нас на 11 очков. Но я прекрасно помню, как однажды нам удалось отыграть подобное отставание и выиграть золото (в 2014 году – прим. Sports.ru).

Понятно, что ситуации и чемпионаты разные, и все же мы по-любому будем бороться за главный трофей, пока сохраняются шансы. С поддержкой наших болельщиков мы продолжаем верить, что это возможно.

А если математически шансов на золото у нас не останется, мы все равно будем стараться побеждать в каждом матче и сделаем все, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов», – сказал Фернандес.