Агуэро может перейти в «Реал» или «Атлетико» из-за бана «Сити» на участие в ЛЧ (As)

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Реал» или «Атлетико», сообщает As.

По информации источника, Агуэро обеспокоен тем, что «Ман Сити» получил запрет на участие в Лиге чемпионов в ближайших двух сезонах, поэтому может рассмотреть предложения от других клубов. Игрок понимает, что ему осталось играть на топ-уровне 2-3 сезона.

Сообщается, что «Атлетико» хотел бы вернуть Агуэро, который ушел из мадридского клуба в «Сити» в 2011 году. «Матрасники» испытывают проблемы в атаке, поэтому в клубе будут рады, если Агуэро решит покинуть Манчестер и продолжить карьеру в Мадриде.

«Реал» также может включиться в борьбу за форварда. Президента клуба Флорентино Переса может заинтересовать перспектива иметь в команде двух сильных нападающих – Агуэро и Бензема.

Однако возможно, что Агуэро останется в «Сити», даже если итоги апелляции будут негативными для клуба. Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2021 года.