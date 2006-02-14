Азар может сыграть 30 минут против «Сельты» Смолова. Он не выступал с ноября

Полузащитник «Реала» Эден Азар близок к возвращению на поле после травмы.

Хавбек может выйти на поле в матче 24-го тура Ла Лиги против «Сельты».

Медицинский штаб «Реала» полагает, что Азар набрал форму на 60 процентов. Цель заключается в том, чтобы дать бельгийцу сыграть 30 минут против «Сельты». Однако все будет зависеть от обстоятельств в день игры.

Напомним, что Азар получил травму в игре группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2), которая прошла 26 ноября. С того момента он не играл за «Реал».