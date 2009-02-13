Иностранных судей не будет в РПЛ. Кашшаи доверяет арбитрам из России

Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи заявил, что иностранные арбитры не будут привлекаться для работы на матчах РПЛ.

«Нет, это абсолютно невозможно. Потому что мы верим и доверяем арбитрам из России. Конечно, они совершают ошибки, но у них хорошая квалификация.

Физическое состояние тоже очень хорошее, что мы увидели по итогам мониторинга, который проводит . В ближайшие дни мы проведем физическое тестирование, но я уверен, что все наши арбитры с ним справятся.

Я не вижу ни одной причины использовать иностранных судей в чемпионате России. Зачем? У нас есть хорошие арбитры здесь, и мы будем заниматься их развитием», – сказал Кашшаи.