«Вулканбет» – новый генеральный спонсор футбольной лиги AFL. Sports.ru – информационный партнер проекта

Любительская футбольная лига AFL и букмекерская компания «Вулканбет» подписали соглашение о сотрудничестве. Контракт рассчитан на 1 год и предусматривает:

переименование турнира в «AFL Вулканбет»;

брендирование стадионов проведения игр;

конкурсы и реклама в социальных сетях лиги, на сайте и в приложении.

Организатор сделки – агентство спортивного маркетинга Fever Pitch. Информационный партнер турнира Sports.ru обеспечит медийную поддержку лиги.

«Сотрудничество с AFL для нас ответственный и интересный вызов. Мы запланировали множество активностей и уверены, что это положительно отразится на развитии любительского футбола, и спорта в целом», – прокомментировала директор по коммуникациям «Вулканбет» Анна Дмитриева.

Напомним, что старт регулярного сезона запланирован на 1 марта 2020 года.