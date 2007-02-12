Подпишитесь на рассылку Sports.ru «Больше чем спорт»

В начале февраля Sports.ru запустил email-рассылку «Больше чем спорт», посвященную спортивным событиям, которые отражают или предвосхищают события из других сфер жизни – политики, культуры, искусства.

Письма «Больше чем спорт» приходят вечером в пятницу. В отличие от многих других рассылок, на нее можно ответить – и пообщаться с авторами Sports.ru.

В первом выпуске мы подробно рассказывали о влиянии коронавируса на мировой спорт, о том, что делают спортсмены, если их в буквальном смысле начинает тошнить от дела, когда-то бывшего любимым, ну и, конечно, об Александре Кокорине и его будущем клубе.

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