Деян Ловрен: «Хочу, чтобы этот «Ливерпуль» помнили как «Барсу», которая взяла около 20 трофеев за 4 года»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал об амбициях команды.

«Я нахожусь здесь с Юргеном самого начала. Нам потребовалось время, два или три года, чтобы выстроить команду.

Давайте так: мы успешны в этом году. Может быть, даже и в прошлом году мы были успешны, но нам не хватило одного очка.

Сейчас мы понимаем друг друга, знаем, что нам нужно, чего мы хотим. И я особенно хочу, чтобы о нас помнили так, как о «Барселоне», которая выиграла около 20 трофеев за 4 года.

Почему бы нам не сделать это? Я думаю, что мы способны на такие результаты, и я хочу, чтобы нас помнили как одну из лучших команд не только этого года, но и многих лет», – сказал Ловрен.