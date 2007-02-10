Кике Сетьен: «Я очень доволен игрой «Барселоны», но нам по-прежнему есть куда расти»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал игру команды в победном матче против (3:2).

«Мы провели два очень тяжелых матча, было очень сложно. Не было моментов, когда мы чувствовали себя комфортно.

Мы старались поджимать соперника, но в его составе выступают очень качественные футболисты.

Фекир провел невероятный матч, у него очень сложно отобрать мяч. Но у нас были свои моменты.

Мне действительно понравилась игра команды. Нужно ценить то, что мы делаем. Нам есть в чем прибавить, но я доволен. Непросто перевернуть игру, когда дважды уступаешь в счете, но нам это удалось.

прибавляет во многих вещах, и я очень доволен игрой, результатом и всем остальным.

Но нам по-прежнему есть куда расти. Но это очень важная победа на поле соперника, с чем у нас бывают трудности. В Бильбао мы не заслуживали поражения, но сегодня мы победили.

Что касается судейства, то я не видел отчетливо момент, когда схватили Месси. Арбитр был ближе и, наверное, видел все лучше», – сказал Сетьен.