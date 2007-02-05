Анхель Ди Мария: «Ливерпуль» на несколько улиц впереди всех в АПЛ, а когда у «ПСЖ» схожий отрыв – лига слабая?!»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария сопоставил уровень Лиги 1 и английской Премьер-лиги.

«Лига 1 сильно изменилась. Думаю, что с каждым годом она становится более конкурентной. Каждый сезон команды становятся сильнее, становится сложнее побеждать. Два первых сезона здесь... Не говорю, что они были легкими, но соперничество было не таким серьезным, как сейчас.

Шаг за шагом лига стала более конкурентной. Команды работают над тем, как играть против нас. Тренеры знают, как играть против , «Марселя», «Лиона». Это важно, и я думаю, что это помогает чемпионату расти.

Многие считают, что Лига 1 слабее других чемпионатов, но посмотрите на Англию! на несколько улиц впереди всех, а когда мы добываем такой же отрыв, то это из-за того, что у нас слабая лига? Здесь меньше звезд, но чемпионат является более конкурентным», – сказал Ди Мария.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с отрывом в 15 очков от идущего вторым «Марселя». «Ливерпуль» же занимает 1-е место в чемпионате Англии и оторвался от «Манчестер Сити» на 22 балла.