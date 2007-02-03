Кике Сетьен: «Матч с «Леванте» мог закончиться 8:3. «Барса» слишком много позволяет соперникам»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча с «Леванте» (2:1) в рамках 22-го тура .

«Я доволен многими вещами, но не всем. Мы допустили слишком много ударов. Мы очень хорошо провели первый тайм, думаю, мы могли бы забить больше.

Мы немного потеряли контроль во втором тайме и зря пропустили, но в целом это была хорошая командная работа.

То, что мы слишком много позволяем соперникам, беспокоит меня, потому что это заставляет нас пытаться забить больше. У нас было много моментов. Это матч мог закончиться со счетом 8:2 или 8:3.

Фати развивается, у него большой потенциал. Он все делает очень хорошо. Сегодня для него исторический день благодаря голам, а также помощи команде. Его работа в обороне была важна», – сказал Сетьен.