Александр Зинченко: «Я получил предложения от «Зенита» и «Ман Сити», играя в «Уфе»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что, выступая за «Уфу», получил предложение от «Зенита».

– Решение покинуть «Шахтер» было ваше или кто-то его подсказал?

– Это было мое решение. Я что, маленький? Мне уже было 17 лет.

– 17 лет – это маленький.

– Я с 11 лет живу один, и для меня 17 лет – это уже не маленький.

– Чем вы рисковали?

– У меня был действующий контракт с донецким «Шахтером». Я понимал ситуацию. И понимал, что УЕФА будет на моей стороне. Мы следовали закону. Так сложилось, что моя семья переехала в другую страну. А я несовершеннолетний. И мы разорвали контракт. Но, с другой стороны, я никогда плохого слова в сторону «Шахтера» не сказал и не собираюсь этого делать. Я и не хотел уходить из «Шахтера». У меня был контракт еще на два года. И у меня нет никакой обиды. Я просто выбрал свой путь.

– Дальше была «Уфа»?

– Нет, дальше был . А до него я, по сути, шесть месяцев был без футбола. Я поехал на сборы с первой командой «Рубина». Прожил два месяца на базе. Тренировался. Они меня кормили обещаниями: вот-вот подпишем контракт, все уладим с «Шахтером». Я устал жить два месяца обещаниями. Собрал вещи и уехал. После этого через месяц отправился на сборы с командой «Уфа» и отыграл там полтора сезона.

– И вот после «Уфы» начинается сказка про Золушку.

– Ну, со стороны, может, так и покажется. На самом деле это далеко не так. «Ман Сити» отслеживал меня уже долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они отсмотрели несколько игр, понравился мальчик, и они его тут же отбирают. Нет. Изучается все. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое. Они узнают про тебя все, и ты даже не понимаешь как. Я в прошлом сезоне был травмирован, сидел на трибуне, там был скаут, он говорит мне: о, я помню тебя, твой период с 15 лет.

– В «Уфе» предложения поступили не только от «Ман Сити». От кого еще?

– Основные предложения – «Зенит» и «Манчестер Сити». Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе, – сказал Зинченко в интервью НВ.