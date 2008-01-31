«МЮ» хотел купить третьего бомбардира АПЛ Ингза. «Саутгемптон» отказал

«Манчестер Юнайтед» пытался подписать нападающего Дэнни Ингза, сообщает The Telegraph.

Манкунианцы сделали запрос о трансфере 27-летнего англичанина, но «Саутгемптон» отказался отпускать игрока.

Ингз с 14 голами занимает третье место в списке бомбардиров АПЛ, уступая лишь форвардам Джейми Варди («Лестер») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»). По 14 мячей также забили нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Статистику экс-форварда «Ливерпуля» можно найти здесь.