Мбаппе о популярности: «Не могу даже сходить в супермаркет. Вокруг меня 500 человек!»

Форвард «ПСЖ» посетовал на издержки популярности в повседневной жизни.

«Стоит лишь мне выйти на улицу – тут же безумная толпа. Теперь я даже не могу сходить в супермаркет. Если забываю купить сыр, то уже не могу пойти в магазин. Его нужно закрыть, чтобы я смог что-то купить (улыбается). Теперь я уже не могу быть как все.

Вышел, к примеру, прогуляться, поесть мороженого. Не тут-то было! Не успел его лизнуть, как вокруг меня уже пятьсот человек!

Я сам хотел такой жизни, но я принимаю ситуацию. Нелегко справляться с этим каждый день, но я сам этого хотел», – сказал Мбаппе.