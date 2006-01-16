Роналду не тренировался из-за последствий синусита и может пропустить игру с «Пармой»

Теги Парма Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия травмы Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Отсутствие 34-летнего форварда связано с последствиями синусита (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа – прим. Sports.ru).

Из-за этой болезни португалец в среду пропустил матч Кубка Италии против «Удинезе» (4:0).

Участие Роналду в матче 20-го тура Серии А против «Пармы» под вопросом.

«Ювентус» сыграет с «Пармой» в воскресенье, 19 января. Начало матча – в 22:45 по московскому времени.

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