Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил сегодняшнюю тренировку команды.
Отсутствие 34-летнего форварда связано с последствиями синусита (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа – прим. Sports.ru).
Из-за этой болезни португалец в среду пропустил матч Кубка Италии против «Удинезе» (4:0).
Участие Роналду в матче 20-го тура Серии А против «Пармы» под вопросом.
«Ювентус» сыграет с «Пармой» в воскресенье, 19 января. Начало матча – в 22:45 по московскому времени.