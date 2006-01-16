Нападающий «Ювентуса» пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Отсутствие 34-летнего форварда связано с последствиями синусита (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа – прим. Sports.ru).

Из-за этой болезни португалец в среду пропустил матч Кубка Италии против (4:0).

Участие Роналду в матче 20-го тура Серии А против «Пармы» под вопросом.

«Ювентус» сыграет с «Пармой» в воскресенье, 19 января. Начало матча – в 22:45 по московскому времени.