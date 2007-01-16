Шилтон о «руке Бога»: «Марадона – величайший игрок в истории, но я не уважаю его. Он сжульничал»

Рекордсмен сборной Англии по количеству сыгранных матчей Питер Шилтон поделился воспоминаниями о первом голе Диего Марадоны в матче 1/4 финала ЧМ-1986 Аргентина – Англия (2:1).

Марадона забил рукой в ворота . После игры аргентинец заявил, что мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога».

Аргентина в итоге выиграла турнир в Мексике.

«После 30 лет выступлений есть несколько вещей, которыми я действительно горжусь. Одна из них – тот рекорд, который мы с Фабьеном Бартезом делим по наибольшему количеству сухих матчей на чемпионатах мира. Очевидно, это бы был мой личный рекорд, если бы не некий мистер Марадона.

Для меня этот момент запомнился по неправильным причинам. Я сделал все, что мог, и на знаменитой фотографии видно, что я ближе к мячу, чем его голова. Вот почему он ударил его этой рукой. Всегда находятся люди, говорящие: «О, он прыгнул выше тебя». Он не прыгал выше меня. Он сжульничал.

Вся сборная Англии пострадала, потому что он сжульничал. В наши дни люди жалуются на ВАР, но в тот момент для нас это было бы замечательно. Он косвенно признал это [обман], сказав, что это была «рука Бога». Но он не извинился и не выказал ни малейшего раскаяния.

Нам много раз предлагали забыть это. Но он не будет извиняться, а я не пожму ему руки. Я всегда говорил, что он величайший игрок в истории, но я не уважаю его как спортсмена и никогда не буду», – заявил Шилтон.

Диего Марадона: «С новой технологией мой гол Англии отменили бы»

Ретро дня. «Рука Бога»