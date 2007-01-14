Хендерсон – игрок года в сборной Англии

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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был признан лучшим игроком сборной Англии в 2019 году.

29-летний игрок обошел вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга и нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в борьбе за приз.

В прошлом году Хендерсон провел 7 матчей за сборную Англии. Игра с Черногорией (5:1) стала для него 50-й в составе национальной команды. Игрок помог сборной выйти в финальную часть Евро-2020 и завоевать третье место в Лиге наций.

На клубном уровне Хендерсон победил с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

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