Юрий Семин: «18 клубов – нормальное количество для РПЛ. Главное, избежать новых «бедняков»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном расширении числа участников РПЛ.

 – Важная тема – расширение Премьер-лиги до 18 команд уже со следующего сезона. Говорят, вопрос будет рассмотрен уже 16 января. Вы поддерживаете эту инициативу?

– 18 клубов – нормальное количество для нашей страны, учитывая великолепные стадионы. Главное, избежать новых «бедняков».

Важно, чтобы новички доигрывали сезон, футболисты получали зарплаты. Этот вопрос нужно четко проработать, – сказал Семин.

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