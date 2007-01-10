Главный тренер Юрий Семин поделился мнением о возможном расширении числа участников РПЛ.

– Важная тема – расширение Премьер-лиги до 18 команд уже со следующего сезона. Говорят, вопрос будет рассмотрен уже 16 января. Вы поддерживаете эту инициативу?

– 18 клубов – нормальное количество для нашей страны, учитывая великолепные стадионы. Главное, избежать новых «бедняков».

Важно, чтобы новички доигрывали сезон, футболисты получали зарплаты. Этот вопрос нужно четко проработать, – сказал Семин.