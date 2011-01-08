«Бавария» представила Оливера Кана. Через 2 года он сменит Румменигге во главе клуба

На «Альянц-Арене» состоялась презентация Оливера Кана в качестве члена правления «Баварии».
50-летний немец вернулся в мюнхенский клуб спустя одиннадцать с половиной лет после завершения карьеры вратаря.
В течение двух лет Кан будет помогать председателю правления «Баварии» Карлу-Хайнцу Румменигге.
По истечении срока контракта Румменигге, 31 декабря 2021 года, трижды лучший голкипер мира займет его место.
«Eine Herzensangelegenheit!» – @OliverKahn wurde heute als Vorstandsmitglied des #FCBayern vorgestellt. 🔴⚪— FC Bayern München (@FCBayern) January 7, 2020
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