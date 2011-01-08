«Бавария» представила Оливера Кана. Через 2 года он сменит Румменигге во главе клуба

На «Альянц-Арене» состоялась презентация в качестве члена правления «Баварии».

50-летний немец вернулся в мюнхенский клуб спустя одиннадцать с половиной лет после завершения карьеры вратаря.

В течение двух лет Кан будет помогать председателю правления «Баварии» Карлу-Хайнцу Румменигге.

По истечении срока контракта Румменигге, 31 декабря 2021 года, трижды лучший голкипер мира займет его место.