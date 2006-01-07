«Ман Сити» обыграет «МЮ» в гостях 3-й раз подряд? Ставка – шанс поучаствовать в розыгрыше подарков на 35 млн рублей

Уже сегодня «МЮ» примет «Ман Сити» в полуфинале Кубка лиги. Эксперты ФОНБЕТ подобрали оптимальные прогнозы на матч:

Победит «Ман Сити» – 1.70

Гвардиола выводил свою команду в финал турнира в двух прошлых розыгрышах, а проход в третий финальный матч Кубка английской лиги подряд идет по коэффициенту 1.17.

Отметим, «Сити» выиграл у «МЮ» два последних матча на выезде.

Тайм-матч: НП2 – 4.90

Ничья в первом тайме и победа одной из команд во втором – тренд последних игр между клубами: 1-й тайм заканчивался вничью в 4 из 5 последних матчей на «Олд Траффорд».

Если «Сити» сыграет вничью в первом тайме, но выиграет второй, то увеличит ваш банк почти в 5 раз.

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