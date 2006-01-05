Сегодня ночью неизвестные свергли памятник форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу, установленный возле стадиона «Мальме».
Статую обрезали у ног, в результате чего она упала на бок на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут черный свитер с желтой надписью «Швеция».
Также возле постамента была оставлена сделанная синим спреем надпись «убрать».
Очевидцы происшествия вызвали наряд полиции. Трое правоохранителей осмотрели статую и сделали фотоснимки. Полиция классифицирует случившееся как вандализм.
Статуя Златана уже несколько раз подвергалась вандализму после того, как 38-летний воспитанник «Мальме» стал совладельцем «Хаммарбю» – принципиального соперника своего родного клуба.
В частности, изваяние пытались поджечь бенгальскими огнями, а 22 декабря статуе отрезали нос.
Zlatan-statyn vält – avsågad vid fötternahttps://t.co/2VHf7r8R42 pic.twitter.com/OFk57xdk77— Aftonbladet (@Aftonbladet) January 5, 2020