«Юве» не хочет продавать Демирала и отклонил предложения от 35 до 40 млн евро

«Ювентус» не хочет продавать защитника Мериха Демирала.

На 21-летнего футболиста, по данным Tuttosport, претендуют «Манчестер Сити», «Лестер», дортмундская «Боруссия», «Байер» и «Шальке».

Туринский клуб получил несколько предложений от 35 до 40 миллионов евро, но отклонил их. «Ювентус» не намерен продавать игрока.

Источник отмечает, что позиция «Юве» может измениться, но в данный момент клуб твердо намерен не продавать футболиста.

По данным Sky Sport Italia, «Ювентус» отклонил предложение «Лестера», оцениваемое свыше 25,5 миллиона фунтов, а также предложение «Боруссии» на 34 миллиона фунтов.

В нынешнем сезоне Серии А Демирал сыграл всего в трех матчах и отдал одну голевую передачу. Его подробную статистику можно изучить здесь.