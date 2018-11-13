Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил по поводу приближающихся праздников.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2019 год стал для национальной сборной России успешным – наши парни выполнили задачу и вышли в финальную стадию Евро-2020, матчи которого состоятся, в том числе, в Санкт-Петербурге.

В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!» – сказано в письме Черчесова, адресованном болельщикам.

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