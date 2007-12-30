Жорже Мендеш: «Португалия с Роналду и Феликсом может побороться за победу на чемпионате мира»

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и хавбека «Атлетико» Жоау Феликса, поделился мнением об их перспективах в сборной Португалии.

«Для меня Криштиану Роналду всегда будет лучшим в истории, это совершенно особенный игрок из другой галактики. Он отличается от всех. В следующем году ему исполнится 35 лет. Он сможет играть так долго, как только захочет. Никто не делал того, что ему удалось в 30 лет. Это очень важно для молодых людей.

Роналду хочет побеждать с «Ювентусом». Он забил 9 мячей в Италии, где это делать гораздо сложнее, чем в других лигах. Его нельзя сравнивать с кем-то еще.

Жоау Феликс – один из лучших молодых игроков мира прямо сейчас. Роналду – профессор, но Феликс должен обладать амбициями и настойчивостью. Это игрок, который знает, что ему нужно сделать, чтобы стать чемпионов.

Если Криштиану Роналду решит поиграть еще 5 или 6 лет, то это [выступление Феликса и Роналду за один клуб] может произойти. Но если бы лучший игрок в истории играл вместе с лучшим молодым футболистом, команда [сборная Португалии] могла бы побороться за победу на чемпионате мира», – сказал Мендеш.