Анри может возглавить «Барселону», если Вальверде не продлит контракт (Diario Sport)

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Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри входит в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны», сообщает Diario Sport.

По информации источника, в пользу Анри говорит следующее: он поддерживает отличные отношения со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем, вместе с которым играл в сборной и в клубе. Также он общается с игроками каталонского клуба Лионелем Месси, Серджи Бускетсом и Жераром Пике. Кроме того, за «Барсу» сейчас играет много французов.

Анри оценивают как отличного посла «Барселоны» с точки зрения стиля игры, его считают носителем ДНК клуба. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу также очень положительно относится к Анри.

Руководство «Барселоны» будет следить за прогрессом Анри в «Монреале». В случае, если нынешний главный тренер клуба Эрнесто Вальверде не продлит контракт, срок которого истекает в июне 2020 года, то назначение 42-летнего француза на пост тренера «Барсы» возможно.

Также отмечается, что руководители «Барселоны» не намерены вступать в переговоры с потенциальными кандидатами до апреля, чтобы не возникло недопонимания с Вальверде.

Напомним, Анри работал ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, а затем возглавил «Монако», из которого его уволили после 19 матчей во главе команды.

 

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