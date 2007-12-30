Клопп о 13-очковом отрыве «Ливерпуля»: «Кто считает очки в декабре?»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал лидерство команды в АПЛ с 13-очковым отрывом от «Лестера».

«Мы на полпути. Впереди еще 19 матчей и почти все они по разным причинам будут такими же, как сегодняшний [с «Вулверхэмптоном» – 1:0].

Мотивация у всех высокая. Мы будем играть с теми, кто бьется за выживание, борется за выход в еврокубки, и мы должны быть готовы.

Кто считает очки в декабре? Мы просто построили фундамент и будем строить дальше, вот и все», – сказал Клопп.

В АПЛ играют через день – Клопп и Пеп недовольны. Такой график реально опасен для игроков?