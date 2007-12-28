Европейские топ-клубы претендуют на вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

В приглашении 27-летнего голкипера заинтересованы «Бавария», и «ПСЖ», причем сам игрок в курсе их интереса.

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс, комментируя ранее конкуренцию тер Стегена с в сборной Германии, принял сторону вратаря «Баварии».

Однако ситуация может измениться в следующем году в связи с тем, что 1 января 2020 года в правление мюнхенского клуба войдет , который неоднократно выступал в поддержку тер Стегена. В 2022 году Кан станет исполнительным директором «Баварии», в этом же году истекает срок контракта немецкого вратаря с «Барсой». Кан видит в тер Стегене идеального преемника Нойера.

«Ювентус» также может включиться в борьбу за тер Стегена и, возможно, согласится расстаться с Адриеном Рабьо или , чтобы выручить необходимые средства.

«ПСЖ», в свою очередь, несмотря на то, что летом состав команды пополнил экс-вратарь Кейлор Навас, уже связывался с окружением тер Стегена и обсуждал возможность его ухода из «Барсы».

Сам немец в настоящий момент видит для себя приоритетным вариант с продолжением карьеры в каталонской команде. В следующем году стороны планируют провести переговоры о продлении контракта.