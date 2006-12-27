Роналду о самом важном трофее: «Евро-2016. После финала плакал, смеялся и напился»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о самом ценном выигранном турнире в своей карьере.

«Титул чемпиона Европы с Португалией – для меня самый важный. В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился (Роналду был заменен в середине 1-го тайма из-за травмы – прим. Sports.ru), кричал и напился.

Я не шучу! Во время финала [с Францией] я так сильно плакал, что у меня возникло обезвоживание. После матча, во время празднования, я выпил бокал шампанского – и тут же опьянел.

Вообще-то я не пью, но этот день был настолько особенным… Для меня это самый важный трофей», – сказал Роналду в интервью DAZN.

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