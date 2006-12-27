Роджерс о поражениях от «Ливерпуля» и «Сити»: «Лестер» играл с лучшими клубами в истории АПЛ»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча АПЛ с (0:4).

«В последних двух матчах мы играли против, пожалуй, лучших клубов в истории Премьер-лиги (ранее «лисы» уступили 1:3 – прим. Sports.ru). В первом тайме нам не хватило терпения. Нам не удалось взять мяч под контроль, поэтому пришлось много обороняться. А когда встречаешься с топ-клубом, чемпионом мира, то это еще труднее.

Игроки выложились полностью. Для нас это отличный урок – урок силового футбола. Нужно отдать должное «Ливерпулю», они играли хорошо. Нас пытались включить в гонку с «Ливерпулем», но мы знаем свое место», – сказал Роджерс.

«Лестер» начал матч с шоу, а закончил – с 0:4. «Ливерпуль» не остановить