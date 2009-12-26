Криштиану Роналду: «Сейчас я не заинтересован в том, чтобы стать тренером»

Нападающий «Ювентуса» заявил, что сейчас не думает о тренерской карьере.

«Прямо сейчас я не заинтересован в том, чтобы стать тренером, но, может быть, однажды мне станет скучно, и я захочу этого. Никогда не говори никогда.

Если бы я стал тренером, то был бы мотиватором. Тренер должен передать свою страсть и талант команде. Например, мне нравится веселиться, вести мяч, забивать голы, я должен передать это команде, мотивировать их», – сказал Роналду в интервью DAZN Italy.

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